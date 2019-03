Guaratuba ganha rota de turismo no Coroados

O governador Ratinho Junior sancionou nove leis estaduais de incentivo ao turismo no Paraná, entre elas, uma que cria a Rota Turística Caminho Coroados, em Guaratuba.

As leis também tratam de atrações e eventos nos municípios de Arapoti, Astorga, Capanema, Faxinal, Paula Freitas, Piên e Ribeirão do Pinhal. As leis foram sancionadas na quinta-feira (21) e publicadas no Diário Oficial de sexta-feira (22).

A Rota Turística Caminho Coroados é composta por trilhas, manguezais e passeios de barco. A praia ainda é pouco explorada pelo turismo e costuma receber apenas um número moderado de visitantes ao longo do ano. O intuito da nova lei é potencializar os pontos turísticos e a infraestrutura da região para atrair mais pessoas para Coroados.

A Secretaria de Comunicação e Cultura do Paraná desenvolveu em conjunto com a Paraná Turismo a página http://www.viajeparana.com/, para concentrar as informações sobre as possibilidades de turismo no Estado.

A Feira do Melado e a Festa do Carneiro foram incluídas no Calendário Oficial de Eventos Turísticos do Paraná e transformam Capanema em referência no Sudoeste do Estado. A Feira do Melado reúne cerca de 90 mil pessoas, a cada dois anos, e ajudou a engordar o roteiro turístico Doce Iguaçu, nos arredores do Parque do Iguaçu. Já a Festa do Carneiro, entre março e abril, reúne competidores que disputam o prêmio de melhor carneiro assado do Paraná.

Em janeiro deste ano a cidade conseguiu a autorização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para explorar as atrações turísticas dentro do Parque Nacional do Iguaçu, depois de 20 anos de negociações, e já conta com passeios de barco, caiaque e rafting.

As regiões Sul e Sudeste do Paraná também passam a contar com novas atrações no Calendário Oficial de Eventos Turísticos do Estado: a Festa da Melancia, em Paula Freitas, e o Encontro de Trilheiros Tombo na Lama, em Piên.

Arapoti, Astorga, Faxinal e Ribeirão do Pinhal, cidades localizadas mais ao Norte do Paraná, também foram contempladas com novos eventos oficiais.

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, situado em Astorga, agora consta no Roteiro Oficial de Turismo Religioso do Estado do Paraná. A O Santuário recebe os fiéis que não conseguem ir ao Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, e se tornou ponto de peregrinação e excursão no Paraná.

Em Arapoti foi instituída a Rota do Mel, criada para incentivar a produção, desenvolver o turismo e a geração de renda. A cidade conta com mais de 30 mil colmeias capazes de produzir mil toneladas de mel por ano. A rota também incentiva o desenvolvimento da Cooperativa Arapomel, criada em meados de 2018 para auxiliar 120 famílias da região.

Outra lei institui a Rota das Cachoeiras de Faxinal, que engloba quatro cachoeiras (a mais alta com 62 metros), um salto de 125 metros, um véu de noiva e um cânion com florestas nativas e trilhas ecológicas. A cidade tem 108 cachoeiras com mais de cinco metros de altura. Por ali passam entre 180 mil e 200 mil turistas a cada ano. O cânion de 10 quilômetros deve ser transformado em Área de Preservação Ambiental (APA), o que permite o tombamento pelo município para que o espaço desenvolva ainda mais o seu potencial turístico, dentro dos parâmetros legais de cuidado com a natureza.

Por fim, a Festa Folia de Reis, em Ribeirão do Pinhal, passou a fazer parte do Calendário Oficial de Eventos Turísticos. A festa já completou 80 anos e reúne a cultura portuguesa oriunda de Minas Gerais. A peregrinação começa em 27 de dezembro e se encerra no dia 6 de janeiro, depois dos foliões percorrerem a cidade com bandeiras para pedir as bênçãos aos Santos Reis.

Fonte: ANPr