Ônibus Paranaguá – Joinville volta em julho

Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

A linha de ônibus Paranaguá – Joinville finalmente foi autorizada para funcionar pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A previsão que comece a operar no dia 7 de julho. Conforme o Correio do Litoral havia informado no mês de janeiro, a empresa a operar a linha será a Graciosa Transporte e Turismo, pertencente ao mesmo grupo da Viação Graciosa.

A linha terá as seguintes seções: Paranaguá – Joinville / Praia de Leste – Garuva / Matinhos – Joinville / Guaratuba – Garuva / Guaratuba – Joinville. Serão dois horários diários de cada origem com saídas de Paranaguá às 6h e 16h e saídas de Joinville às 7h30 e 18h30.

Segundo fontes do Correio do Litoral, em breve, a linha poderá ser estendida até São Francisco do Sul (SC).

Comente esta notícia