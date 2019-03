Capitania resgata pescadores em Pontal do Paraná

A Capitania dos Portos do Paraná (CPPR) resgatou, nesta quinta-feira (28), dois tripulantes de um barco de pesca que estava a deriva em Pontal do Paraná.

O barco “Nossa Senhora do Rosário” teve um problema no motor e demorou exatamente oito horas para ser localizado devido ao mau tempo: chuva e mar agitado, com ondas de um metro. O pedido de socorro via rádio foi dado às 8h40. Às 16h40, a lancha balizadora Fomalhaut, com sete tripulantes da Marinha, localizou a embarcação em mar aberto, próximo a região de Praia de Leste, em Pontal do Paraná.

De acordo com a Capitania, os dois tripulantes estavam aparentemente bem de saúde, apesar de estarem sem água e comida no barco desde o início da manhã. A embarcação foi rebocada pela lancha da Capitania té Paranaguá, onde o Corpo de Bombeiros prestou apoio verificando as condições de saúde dos pescadores e fazendo os primeiros atendimentos.