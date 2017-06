Orixás na exposição “Deuses que Dançam” no MAE

A exposição Deuses que Dançam será inaugurada nesta quarta-feira (21) no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná (MAE-UFPR), em Paranaguá.

A abertura acontece às 18h, com um diálogo com as curadoras da exposição professora Gisele Kliemann e a estudante Milah Gouveia, ambas do curso de Licenciatura em Artes, do Setor Litoral.

Realizado em parceria com o curso, a exposição apresenta os Orixás – segundo o Candomblé, ancestrais africanos responsáveis por proteger as forças que regem a natureza, representados na exposição por manequins que vestem as divindades dançantes.

Dessa forma, a proposta da exposição é trazer um pouco da estética da cultura proveniente do Candomblé, como suas danças e sua música. Busca também possibilitar o conhecimento de seu universo, apresentado na mostra com cada elemento presente em suas manifestações – objetos, cores, enfeites, contas, comidas, bebidas, músicas, trajes típicos, gestos e coreografias.

As indumentárias e acessórios da mostra foram desenhados por Milah Gouveia, com colaboração de Breno Oberdan, Mariana Rossafa e Suellen Inouhe e os manequins foram desenvolvidos por Rhodrigo Clhöe e executados por Otoniel Cruz Pessoa. O encerramento da Mostra está previsto para maio de 2018.

Exposição “Deuses que Dançam”

Quando: De 21 de junho de 2017 (abertura às 18h) a 25 de maio de 2018.

Onde: Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR – Rua XV de Novembro, 575 – Centro Histórico – Paranaguá

Mais informações: (41) 3313-2042 / (41) 3721-1200

Entrada franca

