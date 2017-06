Governo de SC comenta post do Correio sobre a Estrada de Garuva

Compartilhe no Twitter

O Governo de Santa Catarina – Regional Joinville publicou um comentário na postagem do Correio do Litoral no Facebook sobre a Estrada de Garuva. Também respondeu sobre o mesmo assunto no twitter CorreioLitoral.

O post e o tweet remetem à reportagem Garuva chama Guaratuba e Itapoá para discutir bloqueio da SC-417 publicada na terça-feira (19), sobre a reunião que iria discutir o protesto na SC-417 (Estrada de Garuva).

Na reunião, foi decido adiar o fechamento da rodovia que havia sido proposto até que uma comissão de vereadores de Garuva, Guaratuba e Itapoá convença o Governo de Santa Catarina e realizar uma manutenção definitiva da rodovia. Leia aqui: Comissão decide suspender fechamento da SC-417

Os comentários feitos nas redes sociais do Correio remetem a uma matéria no site do Governo escrito pela Assessoria de Comunicação da Agência de Desenvolvimento Regional de Joinville e publicada nesta quarta-feira (21).

Nela, a Agência relata que a “manutenção de estradas na região Norte já consumiu 220 toneladas de asfalto”. Na SC-417 foram 18,2 toneladas em três medições, diz o governo. Mas a estrada continua esburacada e provocando acidentes e mortes.

Leia a reportagem do Governo de Santa Catarina:

Desde o mês de abril, a Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Joinville tem realizado serviços permanentes na manutenção de rodovias. Neste período foram aplicadas 220 toneladas de asfalto em oito estradas da região. No total são 750 quilômetros sendo atendidos com serviços de tapa-buraco, roçada e limpeza de sarjetas.

“O contrato que temos em vigência desde abril é de 12 meses, mas não será suficiente para suprir tudo, mas estamos buscando mais recursos junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura para atender as rodovias”, explica o secretário interino da ADR, Volnei Batista.

A empresa Techno Pavimentação de Construção de Rodovias Eirelli EPP venceu a licitação de R$ 486 mil que contempla as rodovias: SC 418 (Serra Dona Francisca); A101A (Eixo Industrial); SC 108 (Rodovia do Arroz); SC 417 (Garuva); SC 416 (Itapoá); A280A (Itinga); SC-415 (Enseada); SC-415 (São João do Itaperiú). Nesta semana há serviços sendo executados, mas durante o período de chuva eles são paralisados.

*Primeira medição de abril de serviços executados: 51,60 metros cúbicos (90 toneladas de asfalto)

*Segunda medição de maio de serviços executados: 44,64 metros cúbicos (76 toneladas de asfalto)

*Terceira medição de junho de de serviços em andamento: em fase de execução

*Primeira medição tapa-buraco executado

– SC 418 (trecho Serra Dona Francisca): 41,74 toneladas

– SC 417 (trecho Garuva): 6,760 toneladas

– SC 416 (trecho Itapoá): 6.160 toneladas

– SC 415 (trecho Enseada): 6,100 toneladas

– SC 108 (Trecho Rodovia do Arroz): 5,220 toneladas

– A101A (trecho Eixo Industrial): 5 toneladas

– SC 415 (trecho São João do Itaperiú): 19,20 toneladas

*Segunda medição tapa-buraco executado

– A280A (trecho Itinga): 12,89 toneladas

– SC 416 (trecho Itapoá): 6,02 toneladas

– SC 417 (trecho Garuva): 6,02 toneladas

– SC 415 (trecho São João do Itaperiú): 13,360 toneladas

– SC 415 (trecho Enseada): 6,630 toneladas

– SC 418 (trecho Serra Dona Francisca): 33,770 toneladas

*Terceira medição tapa buraco (abaixo serviços executados até o dia 20 de junho)

– SC 415 (trecho Barra do Sul): 5,880 toneladas

– SC 418 (trecho Serra Dona Francisca): 9,460 toneladas

– SC 416 (trecho Itapoá): 11,300 toneladas

– A101A (trecho Eixo Industrial): 6,200 toneladas

– SC 415 (trecho Enseada): 6,460 toneladas

– SC 417 (trecho Garuva): 5,420 toneladas

– SC 415 (trecho Enseada): 5,380 toneladas

– SC 108 (trecho Rodovia do Arroz): 5,240 toneladas

– SC 415 (trecho São João do Itaperiú): 4,480 toneladas

Link para a matéria: http://www.sc.gov.br/index.php/regionais/joinville/manutencao-de-estradas-na-regiao-norte-ja-consumiu-mais-de-200-toneladas-de-asfalto

