Lei vai garantir prioridade para pessoas com autismo em Guaratuba

A psicóloga Mariá Francisca Monteiro usou a Tribuna Livre na sessão de segunda e fará palestra nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 2 de abril, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo será lembrado em Guaratuba com três palestras na Câmara Municipal, a partir das 19h.

O evento é organizado por um grupo de pais e abrangem diversos aspectos do transtorno do espectro autista: “Conhecendo o Autismo”, da psicóloga Danielle Cristine Moro; “Conhecendo para agir de forma eficaz”, da pedagoga Débora D. C. Barbosa; e “Estimulação precoce de autistas na Apae”, da psicóloga Mariá Francisca Monteiro Angulski.

Nesta segunda-feira (1º), a psicóloga Mariá Monteiro utilizou a tribuna da Câmara para falar do assunto e divulgar a 1ª Semana de Conscientização do Autismo em Guaratuba.

Na mesma sessão, os vereadores aprovaram, em primeira votação e por unanimidade, o projeto de lei nº 674, apresentado pela vereadora Professora Paulina e que levou a assinatura de todos os vereadores presentes. O projeto dá prioridade ao atendimento de pessoas com autismo nos estabelecimentos públicos e privados de Guaratuba. O projeto terá de ser votado mais uma vez e ser sancionado pelo prefeito Roberto Justus para virar lei.

A Semana de Conscientização termina com uma Corrida e Caminhada de Mobilização com o lema “Todos Juntos pelo Autismo”, no domingo (7), às 8h. A largada será na Praia Central e o percurso será de 5 km. As inscrições podem ser feitas na FB Sports, na rua José Nicolau Abagge, 1035, Cohapar, com a entrega de 1 kg de alimento não perecível. Os organizadores pedem para que as pessoas participem dos eventos da semana vestidas de azul, cor símbolo do autismo.

A Prefeitura de Guaratuba é apoiadora da 1ª Semana de Conscientização do Autismo. O Dia Municipal da Conscientização do Autismo, na mesma data do Dia Mundial, foi instituído por projeto do vereador Almir Troyner e pela lei nº 1.700, sancionada pelo prefeito Roberto Justus em 20 de junho de 2017.