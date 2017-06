Capitania dos Portos do Paraná forma comunidade do Litoral

Depois de quase cinco anos trabalhando na área de navegação marítima, Bruno Carvalho Luiz agora está oficialmente qualificado. Ele foi um dos alunos que concluíram o Curso de Formação de Aquaviários Marinheiro Auxiliar de Convés (MAC) e Marinheiro Auxiliar de Máquinas (MAM), promovido pela Capitania dos Portos do Paraná (CPPR), em Paranaguá.

Luiz foi o primeiro colocado da turma, com notas 10 em todas as disciplinas. “Sempre fui muito curioso e dedicado e durante as aulas fazia muitas perguntas. Gostei muito do curso e do atendimento prestado pela equipe da Capitania. Agora tenho a habilitação de MAC e poderei retomar meu trabalho”, declarou.

A turma, formada por 30 alunos, contou com a participação de quatro mulheres. “Observamos um maior interesse das mulheres por este campo de trabalho. Muitas estão buscando participar dos cursos de qualificação que oferecemos”, declarou o capitão dos Portos do Paraná, capitão de mar e guerra Germano Teixeira da Silva.

Para a aluna Franciane Corrêa Pereira, o curso na Capitania foi um fator decisivo para sua carreira profissional. “Sempre trabalhei na área administrativa e o curso de MAC me deu um novo direcionamento. Tenho certeza de que é essa profissão que quero exercer. Meu objetivo é continuar estudando e trabalhar embarcada em navios”, frisou. Franciane é Técnica em Comércio Exterior e pretende iniciar o curso Técnico em Portos em breve.

A entrega dos certificados aos aquaviários aconteceu no dia 21 de junho. O curso teve duração de duas semanas e, neste período, foram oferecidas disciplinas como: Navegação e Manobra da Embarcação, Construção Naval e Eletrotécnica.

Após concluir o curso, os aquaviários estão qualificados para compor a tripulação de embarcações com 10 AB (arqueação bruta) e potência da máquina propulsora menor que 250 kW, empregadas na navegação interior, nas funções de MAC ou MAM.

Texto: Tenente Kelly Frizzo / CCPR

