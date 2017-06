Com 15,7 mil eleitores, Guaratuba tem novo plantão de recadastramento

O Fórum Eleitoral de Guaratuba volta a fazer plantão neste final de semana para o recadastramento biométrico.

No sábado (24), estará aberto das 9h às 18h, sem interrupção para almoço.

No domingo (25), abre das 12h às 18h.

Até o final da manhã desta sexta-feira (23) apenas 14.135 dos 27.696 eleitores inscritos no final de maio em Guaratuba haviam feito o recadastramento obrigatório. Eles se somam aos 602 novos eleitores e às 1.011 transferências, dando um total de 15.748 eleitores.

Área rural

Dois ônibus disponibilizados pela Prefeitura sairão no sábado pela manhã das localidades rurais de Limeira e Cubatão para transportar eleitores até o fórum. Os ônibus saem das duas localidades às 8h.

Da área rural, cerca de 48% dos eleitores fizeram recadastramento – um pouco abaixo dos 51% da área rural. Mas, o interesse dos moradores varia muito entre uma comunidade e outra. Enquanto apenas 24% dos eleitores da Pedra Branca de Araraquara, 28% do Caovi e 29% no Rio Bonito procuraram o Fórum, 22% dos moradores do Riozinho que já tinham título já fizeram o recadastramento.

Veja os números das localidades rurais (entre parênteses, o número toral de eleitores inscritos em maio): Riozinho, 93 (129); Rio Bonito, 29 (100); Descoberto, 121 (240; Caovi, 28 (99); Cubatão, 411 (701); Limeira, 88 (220) e Pedra Branca de Araraquara, 56 (236).

O recadastramento eleitoral na 161º Zonal Eleitoral (Guaratuba) termina no dia 7 de julho. Após esta data, só continuam sendo feitas transferências e alistamentos. Eleitor que não fizer o recadastramento terá o título cancelado.

Documentos necessários:

Um documento oficial com foto (RG, Carteira de Habilitação, Carteira de Trabalho, Certidão de Reservista, etc)

Um comprovante de residência (conta de luz ou declaração de matrícula de filhos nas escolas)

Se for o 1º título eleitoral, necessita-se ainda do comprovante de quitação do serviço militar (para homens com idade entre 18 e 45 anos).

A CNH (Carteira Nacional de Habilitação) não é válida como documento de identificação para o alistamento eleitoral (1º título de eleitor) por não conter nacionalidade/naturalidade, assim como o Passaporte, se não contiver a filiação.

O recadastramento deve ser feito no Fórum Eleitoral

Rua Tiago Pedroso, S/N – Cohapar

De segunda a sexta: das 9h às 18h

Sábado (24): das 9h às 18h

Domingo (25): das 12 às 18h

