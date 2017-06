Dois homens morrem em acidente na BR-376

Dois homens morreram, na noite desta sexta-feira (23), em um acidente no Km 666 da BR 376, no município de Guaratuba.

O motorista e o passageiro de um caminhão foram identificados como Guilherme de Aguiar, de 29 anos, e Eduardo Justo da Paz, com idade ainda não informada.

O caminhão estava carregado de banana e seguia em direção ao sul. Por volta das 21h30, o veículo bateu em um barranco e capotou na pista. Os dois ocupantes ficaram presos e morreram no local. O trecho da rodovia foi ser interditado para remoção do caminhão e limpeza da pista até a meia-noite.

De acordo com o policial rodoviário federal Marchiori informou á imprensa, o motorista teria perdido o controle na descida da Serra. “Aparentemente ele estava em uma velocidade um pouco acima dos 60 km/h permitidos e veio a bater contra um barranco. Com isso tombou e ficou com rodas para cima, fazendo as pessoas ficarem presas entre as ferragens”, disse, segundo a rádio Banda B.

Outro acidente no mesmo trecho da rodovia

Por volta das 10h de sábado (24), uma carreta tombou em um trecho próximo, o Km 668, também no sentido sul. Uma fila de 10 vários quilômetros se formou até a que o caminhão fosse removido, por volta das 14h30. O motorista não teve ferimentos graves.

Com informações de A Notícias, Pol´cia Rodoviária Federal, Massa News, Plantão 190 e Banda B

