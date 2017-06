Concluído inquérito sobre PM de Garuva que matou colega em motel

O policial militar de Garuva Anderson Dieymes David planejou o flagrante da esposa em um motel, também policial militar, antes de matar um colega dos dois, o soldado Jefferson da Silva Marafian.

A conclusão é do Inquérito Policial Militar (IPM), concluído nesta quinta-feira (22). O detalho é importante porque poderá configurar que se o crime foi ou não premeditado.

O crime aconteceu no dia 31 de maio, em Joinville. Os três trabalhavam juntos na Companhia da Polícia Militar de Garuva. Segundo informações da PM, Anderson e a esposa estavam afastados.

De acordo com o IPM, Anderson seguiu a esposa até o motel com o auxílio de um aparelho de identificação de localização.

Após o casal entrar no motel ele pediu um quarto e, então, invadiu a suíte em que a mulher e o colega estavam. Segundo polícia apurou, Anderson não sabia quem estava com a esposa no motel até encontrar os dois.

“Ele disse que não sabia que se tratava do colega. Eram amigos de trabalho e ele só percebeu que era ele quando entrou no quarto e atirou. Também não houve luta corporal e após o disparo ele ligou para o comandante direto deles e acionou a emergência para socorrer a vítima”, afirmou o comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), Jofrey Santos Silva, ao jornal A Notícia, de Joinville.

O IPM aponta ainda que depois do disparo o soldado permaneceu no local e não resistiu à prisão. Ele continua preso no 8º BPM. Segundo a polícia, o material colhido pelo inquérito segue para apreciação do Juíz da 5ª Vara Criminal da Capital, que, por se tratar de crime doloso, vai decidir se ele irá a júri popular ou militar.

Com informações de A Notícia, PM de Santa Catarina e OCP Online

