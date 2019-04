Prefeitura de Guaratuba concede reajuste salarial retroativo a março

Os servidores municipais de Guaratuba terão reajuste salarial de 3,9403%. O índice equivale à variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) entre março de 2018 e fevereiro de 2019.

Nesta terça-feira (2), o prefeito Roberto Justus encaminhou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores autorizar o reajuste na tabela de vencimentos-base dos servidores do quadro geral e do quadro próprio do Magistério, com efeitos a partir do mês de março.

O impacto do reajuste na folha de pagamento será de cerca de R$ 190 mil por mês, ou de R$ 1.875.788,00 até o final de 2019. Guaratuba tem 1.491 servidores efetivos.

No mês de março, a Câmara de Vereadores aprovou projeto do prefeito Roberto Justus que concedeu aumento na remuneração dos conselheiros tutelares, que passaram a ganhar R$ 3.000,00.