20 meninos são aprovados na peneira do Flamengo em Guaratuba

Dezessete meninos de Guaratuba e três de Itapoá (SC) foram aprovados na primeira fase da peneira do Clube de Regatas Flamengo, do Rio de Janeiro.

Eles foram avaliados no sábado (30), durante o dia todo, no Estádio Municipal Acir Braga, pelo “olheiro” Ricardo Vargas. São oito meninos com idade entre 9 e 12 anos e 12 com idade entre 13 e 16 anos.

Os classificados vão passar por um treinamento e por um período de adaptação de uma semana no campo do Trieste Futebol Clube, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. Após essa fase, passarão por mais uma etapa de classificação antes de irem treinar no Rio de Janeiro.

Data agendada para a segunda fase em Curitiba:

15/4 – Para os atletas nascidos em 2007/2008/2009/2010:

• Richard Felipe da Graça Costa (lateral esquerdo/2008)

• João Gabriel Borges da Costa (volante/2008)

• Fernando Alexandre Miranda (meia/atacante/2010)

• Jonatas Davi Castro (meia/2008)

• Luis Gustavo de Moraes (meia/atacante/2008)

• Luis Carlos Alves Lorena (meia esquerda /2008)

• Ryan Fabio Pereira de Lima (meia/atacante/2008)

• Bernardo Santana Pimentel (meia/2007)

22/4 – Para os nascidos em 2003/2004/2005/2006

• Artur Henrique da Costa (volante/2006)

• Marcos Vinicius Gonçalves (meia/atacante/2006)

• Matheus Souza Rita (meia/2006)

• Alisson Felipe N. de Campos (zagueiro/2005)

• Denilson Miranda de Silveira (atacante/2005)

• Fernando Diego Oliveira (atacante/2005)

• Alisson Batista Santana (lateral direito/2005)

• Kelvin Gabriel da Silva (meia/2005)

• Ryan Cristian Coelho (meia/atacante/2004)

• Vinícius Hattenhauer (meia/volante/2004)

• Leonardo Peres Trainer (meia esquerda/2004)

• Marcos Vinicius dos Anjos (meia esquerda/2003)