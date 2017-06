População tem chance para discutir políticas sociais de Guaratuba

Nesta quinta-feira (29), acontece a XI Conferência Municipal de Assistência Social de Guaratuba, no salão da Igreja São José Operário, no bairro Piçarras.

A conferência terá programação intensa durante todo o dia, das 8h às 17h30. O evento é aberto a toda comunidade.

Será uma oportunidade para a população conhecer mais, debater e ajudar a definir as políticas sociais da Prefeitura de Guaratuba. Também serão eleitas as entidades que vão representar a sociedade no Conselho Municipal de Assistência Social, gestão 2017-2019.

Participam do evento principalmente usuários do Suas (Sistema Único de Assistência Social, ou seja, a população, trabalhadores da área da assistência social, entidades, representantes do Ministério Público, Judiciário e Legislativo.

Na pauta, palestra sobre a “Garantia de Direitos no Fortalecimento do Suas (Serviço Único de Assistência Social)”, ministrada por Édina Vergara, e painel sobre a “Rede Socioassistencial em Guaratuba”, por Maricel Auer. Durante a conferência serão debatidos eixos temáticos voltados para a assistência social e também haverá eleições e plenárias.

XI Conferência Municipal de Assistência Social

Dia: Quinta-feira, 29 de junho

Local: Salão Paroquial da Igreja São José Operário

Rua Damião Botelho de Souza, nº2016, Piçarras

Horário: das 8h às 17h30

8h – Credenciamento

9h – Abertura Solene

9h30 – Leitura e aprovação do Regimento Interno

9h40 – Apresentação cultural

10h – Intervalo

10h15 – Palestra Magna: “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS”

10h45 – Painel: Rede Socioassistencial em Guaratuba

11h – Eleição das Entidades representantes da Sociedade Civil Organizada – Gestão 2017/2019

11h30 – Intervalo para almoço

13h30 – Divisão e orientação dos grupos para debate dos Eixos:

1. A proteção social não contributiva e o princípio de equidade no paradigma para a Gestão dos Direitos Socioassistenciais;

2. Gestão democrática e controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS;

3. Acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais;

4. A legislação como instrumento para uma gestão de compromissos, corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais.

15h – Plenária Geral: Votação dos Delegados para a Conferência Estadual

15h15 – Intervalo

15h30 – Plenária Geral: Apresentação e votação das propostas/ encaminhamentos

17h30 – Encerramento

