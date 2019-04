Suspeita de fraude em licenciamento no Litoral é alvo de operação do Gaeco

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Paraná cumpriu na manhã desta quinta-feira (4), seis mandados de busca e apreensão em escritórios do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e em residências de servidores do órgão.

São alvos um ex-diretor presidente, uma ex-diretora e um servidor ocupante do cargo de agente de execução do Escritório Regional de Paranaguá (Erlit).

A operação decorre de investigação do Núcleo de Paranaguá do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (Gaema) e da 2ª Promotoria de Justiça de Paranaguá que apura suspeitas de fraude no processo de licenciamento ambiental de empresa portuária na região de Imbocuí, em Paranaguá.

Além das buscas e apreensões, foram expedidas duas notificações de afastamento direcionadas ao ex-diretor presidente e ao agente de execução do Erlit. Os mandados foram cumpridos em escritórios do IAP em Paranaguá e Curitiba e em residências em São José dos Pinhais, Morretes, Jacarezinho e Curitiba.

Fonte: MPPR