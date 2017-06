Eleitores de Guaratuba acordam para o recadastramento

Centenas de eleitores de Guaratuba decidiram que esta segunda-feira (26) era o dia para fazer o recadastramento biométrico obrigatório.

Pela primeira vez, o movimento no Fórum Eleitoral foi intenso durante todo o dia. Até o meio da tarde, mais de 300 pessoas haviam passado pelos 11 guichês que permitiram que não houvesse demora no atendimento.

Na reta final, o esforço da Justiça Eleitoral, com apoio da Prefeitura que cedeu mais de 30 estagiários, está começando a dar resultados. Nos dois dias de plantão no último final de semana, cerca de 250 pessoas compareceram ao Fórum Eleitoral.

Área Rural – O número foi alcançado com ajuda dos dois ônibus cedidos pelo Município e que, no sábado pela manhã, saíram das localidades rurais de Limeira e Cubatão. Nesta semana – terça (27), quarta (28) e quinta (29) –, haverá ônibus trazendo eleitores das comunidades do Descoberto, Empanturrado, Cedro e Estaleiro. Eles vão sair às 14h das escolas rurais do Descoberto e Riozinho.

Plantão – No próximo e último final de semana antes do prazo final, o Fórum Eleitoral repete o plantão e amplia o atendimento no domingo: nos dois dias será das 9h às 18h, sem intervalo para almoço.

Pouco dias – O período de recadastramento começou no dia 3 de abril e vai até o dia 7 de julho. Apesar do esforço, dificilmente serão atingidos os 27.696 eleitores inscritos no final de abril. Até o domingo (25), 14.667 pessoas haviam se recadastrado – somam-se mais 623 títulos novos e 1.066 transferências, num total que deve passar de 16,7 mil eleitores no final desta segunda-feira.

O recadastramento deve ser feito no Fórum Eleitoral

Rua Tiago Pedroso, S/N – Cohapar

De segunda a sexta: das 9h às 18h

Neste sábado (1º) e domingo (2): das 9h às 18h

