Contrata-se veterinário para resgate de animais nas praias

O LEC (Laboratório de Ecologia e Conservação) contrata um médico veterinário para trabalhar com animais resgatados nas praias do Paraná.

O contrato é de seis meses e a contratação imediata. O profissional deverá ter experiência em necrópsia e reabilitação de animais marinhos, coleta e armazenamento de amostras e laudos necroscópicos. Também fará parte da equipe de campo do monitoramento das praias.

Os interessados devem enviar currículos (vitae e lattes) com o assunto “Vaga Médico Veterinário para o e-mail [email protected], até esta sexta-feira (30).

O LEC, do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná, O LEC coordena e executa ações de pesquisa e monitoramento de mamíferos e tartarugas marinhas no litoral do Paraná. É responsável no Paraná pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), custeado pela Petrobras como condicionante para o licenciamento do Pré-Sal.

