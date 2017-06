Jogos Abertos do Paraná: recomeço nesta sexta-feira

A fase regional dos Jogos Abertos do Paraná recomeça nesta sexta-feira (30) e vai até domingo (2) em Guaratuba. A competição reúne equipes de 15 municípios das cidades da região de Curitiba e Litoral.

Duas modalidades definiram os campeões na primeira fase que foi disputada de 15 a 18 deste mês e já estão garantidos para as finais da divisão B no mês de setembro em União da Vitória. No handebol masculino o título ficou com a cidade-sede enquanto na bocha a campeã foi Pontal do Paraná.

O futsal e o vôlei terão partidas nesta sexta-feira. A rodada do futsal será no Ginásio de Esportes José Richa, a partir das 17h, apenas no masculino. Já o vôlei terá movimentação no ginásio Irineu Lopes Filho, no Coroados, com início às 19h, também no masculino.

A movimentação maior será no sábado (1º) com partidas pelos torneios de handebol, futsal e vôlei no feminino, além do basquete, futebol e a sequência do futsal masculino. O encerramento será na manhã deste domingo.

