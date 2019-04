Comerciante morre depois de ser violentamente agredido

O comerciante Manoel Messias Alves Feitoza, de 62 anos, morreu depois de ser violentamente agredido na tarde deste domingo (7), no bairro Coroados, em Guaratuba.

De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha viu dois homens agredindo Feitoza, que estava em seu mercadinho na av. Curiúva. Eles teriam dados chutes e pulado sobre a cabeça do comerciante. Os dois agressores fugiram levando cigarro e bebidas do local.

No local do comércio, a equipe policial avistou uma pessoa caída do chão com sangramento abundante na região da cabeça e várias garrafas quebradas ao lado do corpo. A equipe do Siate fez atendimento da vítima e o levou para o Hospital Municipal, onde ele morreu.

A Polícia Militar fez buscas e acabou encontrando Andryo Izidoro Machado com duas garrafas de cachaça e uma carteira de cigarro. De acordo com a PM, ele “esclareceu sua autoria no delito, confirmou que os objetos eram provenientes do roubo perpetrado e indicou o outro envolvido, cujos dados serão repassados a Polícia Civil”.

Atualização – O adolescente W.A.M., de 17 anos, foi apontado como o outro autor da agressão e roubo.