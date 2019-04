Alunos do Cubatão recebem tablet em prêmio nacional sobre trabalho infantil

O prefeito Roberto Justus acompanhou, nesta sexta-feira (5), a entrega de tablets aos estudantes de Guaratuba que foram premiados em concurso nacional sobre trabalho infantil.

Os alunos do 5º ano da Escola Municipal Joaquim Gabriel de Miranda, da localidade rural do Cubatão, participaram do prêmio MPT na Escola 2018, com o esquete teatral (peça curta) “Da fantasia à realidade”.

Obtiveram o 1º lugar em sua categoria na etapa estadual. Na etapa nacional ficaram em 2º lugar. O concurso é promovido pelo Ministério Público do Trabalho como forma de sensibilizar crianças e adolescentes sobre os malefícios do trabalho infantil.

Cada um dos dez alunos participantes recebeu um tablet Samsung Galaxy Tab A e medalha.

A entrega dos prêmios também foi acompanhada pela diretora da Escola, Lucimara Alves Pereira Theisen, e pela professora da turma, Patrícia Maria Leite, além das secretárias Cátia Regina Silvano, Lourdes Monteiro (Bem Estar e Promoção Social) e Angelita Maciel (Administração)., Lourdes Monteiro.