Prefeitura de Guaratuba leva vacina da febre amarela às empresas

A Prefeitura de Guaratuba está intensificando a campanha de prevenção contra a febre amarela disponibilizando equipes volantes para fazer a vacinação em estabelecimentos comerciais, bancos, faculdades, escolas, salgas, estaleiros, igrejas, clubes, marinas, entre outros, mediante agendamento prévio.

Para solicitar o serviço, o coordenador do estabelecimento deverá entrar em contato com o setor de Vigilância Sanitária e Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde (Vânia), no telefone 3472-8692 / 8691.

Devem ser vacinadas, em dose única, as crianças a partir de nove meses e os adultos. As pessoas acima de 60 anos também podem fazer a vacina, apenas os que possuem alguma doença crônica não controlada precisam da indicação médica.

Quem ainda não foi vacinado, deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Toda pessoa que não souber se foi vacinada e que tenha perdido a carteira de vacinação, deve tomar a vacina. A vacina contra a febre amarela faz parte do elenco de vacinas ofertadas em Guaratuba desde o ano de 1999.

Fonte e foto: Prefeitura de Guaratuba