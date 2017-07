Justiça de Paranaguá discute extinção de zonas eleitorais

Justiça Eleitoral de Paranaguá fará, nesta quarta-feira (5) uma audiência pública para discutir a redução das zonais eleitorais na cidade, em Morretes, Antonina e Guaraqueçaba.

As informações são da coluna Informe e do blog da jornalista Luciane Chiarelli.

A reunião será na Câmara de Vereadores, com início marcado para as 20h. O convite da juíza eleitoral Pamela Della Grave Flores é para a toda a população, com a presenças necesssárias do Ministério Público Eleitoral, prefeituras e câmaras de vereadores das quatro cidades, além de representantes de partidos políticos.

Os remanejamentos e extinções de zonas eleitorais estão sendo discutidos em todos os estados por exigência do Tribunal Superior Eleitoral. Os Tribunais Regionais Eleitorais deverá apresentar um diagnóstico da estrutura da Justiça Eleitoral de cada estado antes de uma definição.

Comente esta notícia