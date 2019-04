Guaratuba elege novo Conselho de Saúde

Por se tratar de uma cidade turística, Guaratuba deveria receber do Estado e da União recursos para a Saúde para atender a imensa população flutuante no município. Essa é uma das muitas propostas que serão levadas para a Conferência Estadual de Saúde.

Também vai propor, na conferência nacional, que os municípios sejam ressarcidos dos valores pagos aos planos de saúde, em razão do atendimento prestado pelo SUS aos seus conveniados.

As propostas foram discutidas e votadas em grupos e depois aprovadas pelo plenário na 13ª Conferência Municipal da Saúde de Guaratuba, neste no sábado (6), na Colônia dos Fiscais, no bairro Cohapar.

O evento teve a presença do prefeito Roberto Justus, do chefe da Regional de Saúde do Litoral, Luiz Carlos Abreu, e da promotora de Justiça, Caroline Chiamulera, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública do Paraná.

O evento foi coordenado pelo Conselho Municipal de Saúde e pelo secretário municipal Gabriel Modesto. O tema da conferência de saúde foi “Democracia e Saúde: Saúde como Direito – Consolidação e Financiamento do SUS”. Foi base nesse eixo que os representantes debateram e apresentaram suas propostas.

Todas as propostas aprovadas para a cidade serão referência para a construção do Plano Municipal de Saúde.

A Conferência também elegeu as entidades e representantes do novo Conselho Municipal de Saúde, que tem mandato de quatro anos, de 2020 a 2023.

Resultado da eleição para o Comus – 2020/2023

Usuários: 8 representantes

Associação dos Moradores e Amigos do Coroados

Associação de Moradores da Vila Esperança

Apig (Associação de Proteção ao Idoso de Guaratuba

Clube Guará da Melhor Idade

Pastoral da Pessoa Idosa

Pastoral da Criança

Rotary Club de Guaratuba

Tumy – Tenda de Umbanda Mãe Yemanjá

Trabalhadores da Área de Saúde: 4 representantes

CRM – Conselho Regional de Medicina

CRO – Conselho Regional de Odontologia

Coren – Conselho Regional de Enfermagem

CRF – Conselho Regional de Farmácia

Prestadores de Serviço de Saúde: 2 representantes

Apae Guaratuba

Ciclo Vitao Clinica de Fisioterapia

Governamentais: 2 representantes