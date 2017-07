Aberta votação do público para fotografias de Guaratuba

As inscrições do Concurso Fotografe Guaratuba, promovido pela Prefeitura, encerraram-se na última sexta-feira (30).

Das imagens inscritas, foram selecionadas 30 por um júri interno e agora seguem para a votação aberta ao público na página http://fotografe.guaratuba.pr.gov.br/lfv.php.

A votação aberta ao público acontece até sexta-feira, dia 7, e escolherá as 10 fotos finalistas. Destas, 3 serão escolhidas por um júri interno. As fotos ganhadoras serão anunciadas no dia 11 de julho, às 14h, na Festa do Divino.

Algumas imagens foram selecionadas e ficarão expostas na Festa do Divino, que começa nesta sexta.

