Guaratuba cada vez mais marcante no Festival das Cataratas

Guaratuba, mais uma vez, teve presença marcante no Festival de Turismo das Cataratas, principal feira do setor no país voltado aos países do Mercosul, na semana passada, em Foz do Iguaçu.

Há quatro anos, a cidade vem aumentando sua visibilidade no evento e buscando atrair mais turistas estrangeiros, sobretudo paraguaios e argentinos.

O Legislativo, representado pelos vereadores Gabriel da Ganusa, Laudi Tato e Nei Stoqueiro, com apoio da Assessoria de Comunicação, e o diversificado grupo guaratubano participaram em diversas atividades de divulgação, nos contatos com representantes governamentais e agentes de viagens e reuniões técnicas.

A comitiva de Guaratuba, liderada pelo prefeito Roberto Justus, contou com o vice-prefeito Jean Colbert, as secretárias Elaine Fogaça Dias (Cultura e Turismo), Flávia Justus (Esporte e Lazer), a diretora Debura Aquino e assessora Rita de Oliveira (Cultura e Turismo), o diretor Vandir Esmaniotto (Gabinete) e diversos voluntários.

Um diferencial de Guaratuba no pequeno estande do Litoral foi a colaboração de toda a comitiva, incluindo os empresários Heros Fanini (Construtora Nativa) e Zico (Restaurante Tia Geni).

Na abertura do 12º Festival das Cataratas o ministro do Turismo, Marx Beltrão, anunciou que o Ministério vai lançar até agosto uma grande campanha de destinos do Sul do Brasil, incluindo o Litoral dos três estados.

Na Feira de Turismo de Negócios, a comitiva de Guaratuba se uniu aos demais municípios da região no estande organizado pela Adetur (Agência de Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Litoral do Paraná). O trabalho foi coordenado pelo presidente da Adetur, Marcos Gamper, e pelo consultor Rafael Andreguetto.

O prato “Delícias do Mar à Caiçara”, preparado por Vandir Esmanioto e servido pela comitiva guaratubana, foi o grande atrativo do estande. Os materiais impressos de divulgação de todos os municípios foram entregues dentro da bolsa de propaganda de Guaratuba. Também foi destaque a empresária antoninense Bárbara Krenk, que expôs seu produto, a Bananina, e o do concorrente, a “Bala de Antonina”.

Entre os eventos técnicos, o município se fez presente no Fórum G11, que reúne as principais cidades turísticas paranaenses – dentre eles, três do Litoral: Guaratuba, Matinhos e Paranaguá –, onde se discutiu a estratégia de divulgação do Estado a partir destes municípios polos.

Estudantes de Guaratuba compareceram às oficinas e no Fórum Internacional de Turismo do Iguassu, um dos maiores eventos técnico-científicos do setor no Brasil.

Com informações e fotos da Câmara de Guaratuba, Prefeitura de Guaratuba e Redação do Correio

