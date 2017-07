Paranaguá tem 1º Encontro LGBT no final de semana

Compartilhe no Twitter

A Associação Paranaense da Parada da Diversidade (APPAD) e o Dom da Terra AfroLGBTI organizam, neste final de semana, o Primeiro Encontro LGBT de Paranaguá.

O evento acontece em uma chácara, com piscina e amplo espaço de lazer. Contará com a presença da famosa drag queen curitibana Brigitte Beaulieu, DJs e outras atrações.

Em Curitiba, os ingressos podem ser adquiridos na sede da APPAD e Dom da Terra AfroLGBTI, na Praça Tiradentes, com pacotes com e sem transporte.

Informações pelos telefones: (41) 3044-5151, 99109 1950 e 98484 1977

Primeiro Encontro LGBT de Paranaguá

Início: sábado – 8 de julho às 20 horas

Término: domingo – 09 de julho às 17 horas

Ingressos:

– Micro ônibus ida e volta + ingresso R$ 90,00

– Micro ônibus ida e volta + ingresso + camiseta APPAD R$ 100,00

– Só ingresso R$ 20,00

Sobre a APPAD

Criada em 2004, a APPAD (Associação Paranaense da Parada da Diversidade) é hoje uma das associações de referência no atendimento e defesa dos direitos das população de lésbicas, bissexuais, gays, travestis, transexuais e Intersexuais no Paraná. Organizadora da Parada da Diversidade, que neste ano terá sua 18ª edição, a associação sem fins lucrativos é mantida por voluntários e doadores e hoje realiza ações de promoção e defesa dos direitos humanos em diversas áreas: psico-social, cultural, comunicação e segurança pública para o enfretamento à LGBTIfobia, Racismo e o Machismo.

Em 2016 a Parada da Diversidade de Curitiba contou com mais de 40 mil participantes, que caminharam no Centro Cívico tendo à frente uma ala somente de pais e mães que estiveram presentes pelos direitos dos filhos LGBTI. Neste ano, a parada será realizada dia 5 de novembro, com saída da Praça 19 de dezembro, a Praça da Mulher Nua.

