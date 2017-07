Uma novena com o bispo diocesano de Paranaguá, dom Edmar Peron abre, nesta sexta-feira (7), às 19h, a Festa do Divino Espírito Santo, em Guaratuba.

A abertura das barracas está prevista para as 20h. A Festa prossegue com a abertura oficial, bingo e um show com a Banda Europa. A Festa do Divino vai até o dia 16. Confira a programação da Festa do Divino em Guaratuba

