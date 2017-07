Guaratuba abre licitação de R$ 3,5 milhões para o lixo

Compartilhe no Twitter

A Prefeitura de Guaratuba abriu, nesta terça-feira (4), licitação para a coleta do lixo e operação do aterro sanitário.

O preço máximo é de R$ 3.556.902,69. O prazo final para recebimento das propostas é dia 14 de agosto, às 8 h. A abertura da sessão pública acontece no mesmo dia, às 8h30.

O edital está disponível abaixo ou no site oficial do Município de Guaratuba, página Licitação. O município de Guaratuba utilizará o portal de licitações da caixa econômica federal (www.caixa.gov.br) para realização da licitação.

Leia o Edital nº30/2017. No site da Prefeitura ou no Correio do Litoral

Mais informações: E-mail: [email protected]

Telefone: (41) 3472-8576.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba

