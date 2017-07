O trânsito no entorno da praça Coronel Alexandre Mafra (Praça Central) passou com mudanças que vão durar até o final da Festa do Divino, no dia 16.

As mudanças acontecem nas ruas Maria Bastos, Vieira dos Santos, XV de Novembro, avenida 29 de Abril e ruas laterais à Praça Central.

Confira nos mapas

Fonte: Prefeitura de Guaratuba

