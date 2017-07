Guaratuba tem audiência pública sobre projeto da Praça Central

A Câmara de Vereadores de Guaratuba sedia, nesta sexta-feira (7), a partir da 14h, Audiência Pública do Concurso para Revitalização da Praça Central.

O evento começa com uma visita monitorada ao local e continua com uma reunião para orientar e dar mais informações aos profissionais, participantes e demais interessados no concurso. A audiência é aberta ao público.

O Concurso Público de Anteprojeto de Arquitetura é promovido pela Prefeitura e organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento do Paraná (IAB-PR), e apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná (CAU/PR).

O concurso aberto desde o dia 20 de junho, tem como objetivo selecionar um anteprojeto para viabilizar a contratação do projeto executivo, dos projetos complementares ao agenciamento e paisagismo da Praça Coronel Alexandre Mafra (Praça Central).

O concurso será realizado em única etapa e é aberto a participação de todos os profissionais e empresas de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, devidamente registrados e quites com o CAU, residentes no território nacional e em pleno exercício dos seus direitos.

As inscrições estão abertas até o dia 15 de agosto e devem ser realizadas exclusivamente pelo site: http://www.iabprconcursos.com.br/concursoguaratuba

Visita monitorada ao terreno e audiência pública

Dia: 7 de julho

Horário: 14h às 17h

Local: Auditório da Câmara de Vereadores de Guaratuba

