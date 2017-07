Polícia Militar troca comando nas Praias e em Paranaguá

Compartilhe no Twitter

A Polícia Militar do Litoral promoveu, nesta semana, mudanças nos comandos das companhias das Praias (2ª Cia) e de Paranaguá (1ª Cia).

Na 2º Cia, o capitão Rogério Rodrigues assume o lugar do capitão Alexander Paixão, que foi para o comando da 1º Cia, em substituição ao capitão Nelson Gonçalves, que passa para a Chefia de Planejamento e Estatística do 9º Batalhão.

O comandante do 9º BPM, coronel Rui Noé Barroso Torres, participou das duas solenidades, realizadas na terça e na quarta. Não houve mudanças na 3ª Cia, com sede em Morretes, que permanece sob comando do tenente Ivan Luiz Matsuzava.

