Carrinheiro é morto a facadas em Guaratuba

Claudinei Santos Rabelo, de 38 anos, foi morto a facadas, na tarde desta quinta-feira (11), em Guaratuba.

Ele trabalhava coletando material reciclável e ocupava uma casa na rua Francisco Árcega, no bairro Cohapar. Segundo fontes, ele teria sido morto por outro carrinheiro duranre uma discussão.

Uma descrição do suspeito foi divulgada na rede social: alto, magro, tem cabelo curto e com um tatuagem no peito. O carrinho que ele utiliza seria de metal, com grade alta e teria prancha de surf amarela, amarrada na parte de trás.