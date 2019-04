Porto divulga pesquisa sobre pesca na baia de Paranaguá

Levantamento feito na região da baía de Paranaguá entre 2014 a 2018, mostra que 2015 foi o ano em que mais se pescou na região foi 2015; foram 440 mil quilos de pescados, um rendimento de quase R$ 4,5 milhões.

Depois de uma queda em 2016, com 370 mil quilos de pescado, a pesca voltou a melhorar – em peso e rendimento. Em 2017, já voltou aos 400 mil quilos de pescados, e rendimento de quase R$ 4 milhões.

Os dados são de 7 entrepostos monitoriados: em Paranaguá (Mercado de Peixe e na Vila Guarani), em Antonina (Mercado de Peixe, Praia dos Polacos e Ponta da Pita); em Pontal do Sul (no Canal DNOS e na Vila dos Pescadores); e em Guaraqueçaba (na Colônia de Pesca Z-2).

O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira (11) no Seminário de Pesca promovido pelos Portos do Paraná. Segundo diretor de Meio Ambiente dos Portos, João Paulo Ribeiro Santana, os dados que foram apresentados em resumo, permitem fazer análises ainda mais aprofundadas e cruzamento de dados para que se possa estar atento a todos os movimentos da atividade, principalmente para verificar os impactos.

Segundo Santana, os dados completos da série histórica de quatro anos de monitoramento são públicas e podem ser solicitadas à Administração dos Portos do Paraná a qualquer tempo. O caminho é o protocolo, eletrônica ou pessoalmente.

2018 – No ano passado, dentro do Complexo Estuarino de Paranaguá, foram registrados 7.622 desembarques de 873 embarcações. No total, foram 407.093,54 quilos de pescados, 27.137 dúzias, que geraram rendimento de R$ 4 milhões.

Ainda no ano 75%¨da pesca foi feita na própria baía (pesca estuarina), com embarcações menores.

“Acho muito importante o pescador saber o que eles estão fazendo em sua atividade e o que o Porto está fazendo. Temos que nos organizar e sempre que possível participar desses momentos e das pesquisas. Isso serve também para que ele saibam as margens nas quais eles têm que trabalhar”, afirmou o presidente da Federação de Pescadores do Paraná, Edmir Manoel Ferreira.

Monitoramento – O Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento federal, conduzido pelo Ibama. (Licença de Operação dos Portos do Paraná Nº 1173/2013 e 1364/2017). O objetivo do programa é acompanhar alterações na pesca, identificar oscilações na produção e nos preços de comercialização de pescados em função da atividade portuária.