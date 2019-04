Hospital de Guaratuba recebe nota máxima no Hospsus

O Hospital Municipal de Guaratuba (HMG) recebeu nota máxima na avaliação do Hospsus (Programa de Apoio aos Hospitais de Referência Local e Microrregional do SUS do Estado do Paraná).

A Comissão Regional de Avaliação concedeu pontuação máxima em todos os itens avaliados no HMG: notificação compulsória de doenças e agravos, manutenção da quantidade de leitos, disponibilização de atendimento 24 horas para as gestantes, implantação de Políticas e Estratégias de Humanização, disponibilização de Ouvidoria e realização de pesquisa de satisfação com os usuários.

Estratégias de Humanização – Um dos programas bem avaliados foi o incentivo ao Aleitamento Materno. As gestantes recebem orientação através da cartilha “Amamentação sem Complicação” e orientações práticas no pós parto, antes da alta; orientações e preparo para o parto normal com exercícios na Bola Suíça, a mãe e o recém-nascido saem com a primeira consulta médica já agendada na Unidade Básica de Saúde; acompanhamento do pai durante todo o internamento; parto humanizado no leito; doação de enxoval à mães carentes e capacitação constante da equipe.

Pesquisa de Satisfação – A avaliação também levou em consideração a opinião dos pacientes e acompanhantes que foram convidados a participar de uma pesquisa ao final de internamentos, no período de 1 de setembro de 2018 a 28 de fevereiro de 2019: 90,48% ótimo, 8,61% bom, 0,18% ruim e 0,73% não responderam.

Os hospitais que participam do programa Hospsus assinam um termo de adesão que estabelece os compromissos, metas para os hospitais e são avaliados trimestralmente, nos itens de humanização no atendimento, disponibilidade 24 horas de profissionais, atendimento às urgências (obstétricas), manutenção da ouvidoria, garantia de 100% das notificações de agravo, entre outros. Com esta qualificação o Município mantém o recebimento mensal de R$ 30 mil do Governo do Estado para investir em melhorias no Hospital Municipal de Guaratuba.