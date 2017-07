Litoral tem 51 escolhidos no Talento Olímpico Paraná

Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

A Secretaria de Estado do Esporte e Turismo divulgou nesta quinta-feira (6) a segunda relação dos atletas do Talento Olímpico do Paraná – TOP 2020.

Do Litoral são 51 contemplados com bolsas que vão de R$ 150,00 a R$ 4.000,00. Em todo o Paraná são 1.995 bolsas em oito diferentes categorias: TOP Medalhista, TOP Rio 2016, TOP Internacional, TOP Nacional, TOP Técnico, TOP Estadual, TOP Técnico Formador e TOP Formador

A lista do Litoral é encabeçada pela campeã olímpica do vôlei de praia Agatha Bednarczuk Rippel, de Paranaguá.

Antonina tem o maior número de atletas e técnicos Top: 25. Matinhos e Paranguá têm 10 cada. Guaratuba, 4; e Morretes, 2.

TOP Medalhista

Agatha Bednarczuk Rippel Vôlei de Praia Paranaguá

TOP Nacional

Edilson Geovane Araujo Bridaroli Triathlon Matinhos Peterson Cristofer Luz Crisanto Surf Matinhos

TOP Estadual

Agatha Baumann Cunha Triathlon Matinhos Fabio Martins da Silva Surf Matinhos Jorge dos Santos Lemos Junior Skate Paranaguá Kainan Meira Serafim Surf Paranaguá Lucas Ferronatto Boni Surf Paranaguá Lucas Henrique Sakaue Karatê Matinhos Luiz Guilherme do Rosario Santana Surf Paranaguá Samuel Henrique Marques Surf Paranaguá Tiago Basso Meguer Triathlon Matinhos Vinicius Martins da Rocha Triathlon Matinhos

TOP Formador

Bruno Vicenzo Leite Velloso Handebol Antonina Darcicly de Souza Junqueira Voleibol Morretes Edilson Rodrigo de Araujo Francisco Tênis de Mesa (P) Paranaguá Eduarda Velozo Pinheiro Tênis de Mesa Antonina Emanuelle Barbosa Correa Handebol Antonina Enzo Barboza do Nascimento Tênis de Mesa Paranaguá Erica Beatriz Cerqueira Santos Handebol Antonina Gabriele de Melo Freire Handebol Antonina Gidyan Matheus da Silva Ribeiro Handebol Antonina Julia Gabriela Meira Senfle M. da Silva Handebol Antonina Laura Maciel de Freitas Tênis de Mesa Paranaguá Lucas Pereira Oliveira Handebol Antonina Luis Augusto Cardoso Junior Handebol Antonina Pietra Gaspar Goulart Gomes Handebol Antonina Thayane Alves De Souza Handebol Antonina Vandrieli Dos Santos de Paula Handebol Antonina Deborah Scremim Santos da Cruz Handebol Antonina Ingridy Elloa dos Santos Carvalhais Handebol Antonina Jhulya Maria Peres do Nascimento Handebol Antonina João Augusto Fernandes de Morais Handebol Antonina Jordana de Andrade Massonette Voleibol Guaratuba Kayke Rudha Pereira Rodrigues Tênis de Mesa Antonina Kelly Cristina Indicação dos Santos Judô Antonina Larissa Gouvea do Carmo Judô Antonina Leticia Gabriela de Macedo Cordeiro Voleibol Guaratuba Lucas Cainan Martins Rosario Surf Paranaguá Lucas Dos Santos Sonsalla Handebol Antonina Lucas Ramon Catapam Surf Guaratuba Lucas Savi Meretika Voleibol Guaratuba Luís Bernardo Ribeiro Campos Handebol Antonina Luis Gustavo Martins da Costa Handebol Antonina Luiz Fernando Gonçalves Freire Handebol Antonina Maria Clara Pereira da Silva Judô Antonina Victor Hugo Inacio Surf Matinhos

TOP Técnico Formador

Darcicly de Souza Junqueira Voleibol Morretes Silmara Aparecida de França Bocha (P) Matinhos Silvio Luis Dias Assunuma Handebol Antonina Lúcio Rodrigo Soares dos Santos Triathlon Matinhos

(P) Modalidade Parolímpica

Comente esta notícia