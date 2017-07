Festa do Divino tem missa com Padre Robson neste domingo

Missa com padre Robson de Oliveira, às 17h30, é o principal evento religioso da Festa do Divino em Guaratuba neste domingo (9).

As barracas abrem às 10h da manhã, junto com a missa na Igreja Matriz. Após o almoço terá o bingo na praça de alimentação. À noite, janta, binguinho no salão paroquial e o show com a banda New York.

Quem é Padre Robson

Padre Robson de Oliveira Pereira é membro da Congregação do Santíssimo Redentor. Atualmente é superior provincial dos Redentoristas de Goiás. Presidente fundador da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) desde 2004.

“Com pregações e preces sobre temas que atingem o cerne da vida humana, o padre e sua equipe conquistaram o carinho de pessoas de todos os cantos do país. Amado por muitos católicos, Pe. Robson, que também é bem quisto pelos evangélicos, recebe milhares de testemunhos de conversões e graças alcançadas vindas de diversas regiões do Brasil e também de outros países.” (Fonte: Divulgação)

A festa vai até domingo (16). Confira a programação de três dias:

