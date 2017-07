Famílias da Limeira e Ribeirão Grande terão títulos das terras

80 famílias das localidades rurais de Limeira e Ribeirão Grande, em Guaratuba, poderão, finalmente, regularizar seus imóveis, em um processo iniciado em 2015. Outras 70 famílias deverão receber os títulos de suas terras no próximo mês de outubro.

Na sexta-feira (7), o presidente do Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná (ITCG), Amilcar Cabral, e o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, assinaram mais um Termo de Cooperação Técnica. No termo, fica sob responsabilidade do ITCG e com apoio técnico da prefeitura fazer a medição georreferenciada das propriedades nas localidades de Limeira e Ribeirão Grande, totalizando 770 hectares.

Após finalizada a medição, serão elaborados memórias descritivas e mapas das propriedades para serem entregues aos proprietários. Ao receberem estes documentos técnicos, o ITCG dará continuidade ao processo de regularização através do usucapião.

Títulos de terra – Outras 70 famílias, ocupantes de terras pertencentes ao governo do Estado, em breve receberão o título de suas propriedades. Segundo Cabral, o ITCG pretende entregar esses títulos de terra e os mapas e memórias descritivas das outras 80 famílias até outubro. “Juntando as três localidades, teremos 150 famílias em um total aproximado de 1.500 hectares de terras regularizadas no município”, ressaltou. A assinatura contou com a presença do deputado estadual Nelson Justus.

Com informações do ITCG e arquivo do Correio do Litoral

