Abertas as inscrições para vestibular da Unespar

As inscrições para o vestibular na Universidade Estadual do Paraná (Unespar) começam nesta segunda-feira (10).

Até o dia 12 de setembro, os interessados deverão acessar o site www.vestibular.unespar.edu.br. As provas serão aplicadas no dia 15 de novembro, no período da tarde, em todas as cidades com sede da universidade. O resultado final será divulgado no dia 22 de dezembro.

Nos sete campus de seus cidades, a Unespar tem 1.746 vagas em 67 cursos.

Na Unespar Paranaguá são 225 vagas em nove cursos: Administração, Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura), Ciências Contábeis, História, Letras Português/Inglês, Letras Português, Matemática e Pedagogia.

Comente esta notícia