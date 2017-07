Prefeitura quer construir centro poliesportivo no Estádio Acir Braga

Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

A Prefeitura de Guaratuba quer construir um Centro Poliesportivo e um Polo Sesc para contraturno escolar no terreno do Estádio Municipal Acir Braga, que estava destinado ao Campus da Saúde. No local, planejava-se construir um hospital e empreendimentos ligados à saúde.

O projeto do Hospital do Litoral, uma instituição beneficente, não foi implementado por desistência da Fundação Pró-Hansen.

As obras estão estimadas em R$ 2,5 milhões: R$ 1,5 milhão para o Centro e R$ 1 milhão para o Polo. Os recursos deverão vir de um empréstimo de R$ 5 milhões da Agência Fomento Paraná. Os restantes R$ 2,5 milhões seriam usados em pavimentação de ruas, principalmente pequenos trechos.

Para realizar as obras e solicitar o financiamento, o prefeito Roberto Justus precisa de autorização dos vereadores. Na sexta-feira (7) ele encaminhou à Câmara dois projetos de lei que entram em discussão nesta segunda-feira (10), em sessão extraordinária marcada para as 16h.

O Projeto de Lei nº 1.433 revoga a Lei Municipal nº 1.654, de 9 de dezembro de 2015 que desafetou a área do Estádio Municipal Acir Braga e a destinou ao “Campus da Saúde”.

O Projeto de Lei nº 1.434 autoriza a operação de crédito de R$ 5 milhões.

Leia a íntegra dos dois projetos disponíveis no site da Câmara: PL 1.433 e PL 1434

Comente esta notícia