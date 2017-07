Alistamento e transferência eleitoral continuam em Guaratuba

Compartilhe no Twitter

Guaratuba fechou a campanha de recadastramento com 21.696 eleitores aptos a votar, mas o número deverá aumentar significativamente até as eleições do próximo ano.

No período de recadastramento, entre 3 de abril e 7 de julho, 19.284 pessoas fizeram a revisão biométrica, houve 1.596 transferências de títulos de outras cidades e alistaram-se 816 novos eleitores. No final de março, haviam 27.696 eleitores inscrito, cerca de 2.000 deles com títulos suspensos ou cancelados por causa de pendências com a Justiça Eleitoral.

Atendimento continua

Depois de mais de três meses de horário estendido e alguns plantões nos finais de semana, o cartório da 161º Zona Eleitoral volta a atender no horário normal, do meio-dia às 18h.

Eleitores que quiserem fazer transferir o título ou fazê-lo pela primeira vez serão incluídos imediatamente no colégio eleitoral do município. Os eleitores que não fizeram o recadastramento biométrico também serão atendidos e cadastrados, mas ficarão com os títulos cancelados até que a Justiça Eleitoral conclua um demorado processo judicial.

Em Matinhos e em Pontal do Paraná o prazo para recadastramento, que também começou no dia 3 de abril termina só no dia 15 de setembro.

