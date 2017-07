UFPR Litoral faz manifestação pela diversidade

Estudantes da UFPR Litoral fazem uma manifestação, na tarde desta terça-feira (11), em defesa da diversidade cultural e política e o modelo de ensino pluralista da instituição.

Segundo os organizadores, é uma resposta “ataques sofridos a nossa comunidade acadêmica”. O “ataque” foi um vídeo do líder do MBL (Movimento Brasil Livre), Eder Borges. Candidato derrotado a vereador de Curitiba pelo PSC, Borges visita uma exposição na UFPR que trata da violência contra a mulher. Utiliza jargões contra o feminismo e a esquerda, ironiza uma pichação “Fora Temer” e termina dizendo que o campus é um “favelão”.

A manifestação “Quem somos: UFPR Litoral Construindo e respeitando diversidades” vai acontecer no campus, em Matinhos, das 14h30 às 17h.

A direção do Setor Litoral também reagiu. Sem citar o político direitista, comenta os ataques contra a universidade pública, defende a mais antiga universidade brasileira, o impacto da instituição em Matinhos e na região e a pluralidade de pensamento. Leia

Nota da Direção do Setor Litoral sobre os ataques à universidade pública

A universidade pública brasileira está sob ataque. Partidos, governos, setores da mídia e indivíduos nas redes sociais vêm se dedicando a propagar o ódio à instituição, à arte e à ciência, por meio da ignorância, do preconceito e da mentira – expressões oportunistas da crise por que passa a sociedade atual.

Como parte integrante da mais antiga universidade brasileira, a UFPR Litoral também foi alvo recente da mais destrutiva intolerância, que reivindica o monopólio do que é bom, belo e verdadeiro. Ninguém o tem.

Diante disso, a direção do Setor Litoral da UFPR vem a público para reiterar o papel histórico da universidade, no mundo, no Brasil e no Litoral do Paraná.

A universidade é uma instituição milenar que sempre ocupou papel central no desenvolvimento das nações. Nos períodos de obscurantismo e autoritarismo, ela foi o refúgio do pensamento livre, da vanguarda da criação artística e intelectual, da tolerância, da diversidade e do conhecimento científico. É um patrimônio de toda humanidade, essencial para seu progresso.

A universidade muda a realidade dos lugares onde ela instala. Foi assim em todo o Brasil e no Litoral do Paraná. A UFPR Litoral tem uma larga folha de serviços à região e às suas cidadãs e cidadãos:

– desde sua instalação, milhares de pessoas tiveram um inédito acesso ao ensino superior público e gratuito, na graduação e na pós-graduação, em uma das melhores instituições universitárias da América Latina;

a UFPR Litoral contribui para o ensino superior deixar de ser um sonho distante e tornar-se realidade palpável na região, inclusive para as camadas mais pobres e historicamente marginalizadas de direitos de cidadania;

desde a instalação do campus, o município de Matinhos obteve o maior crescimento no setor de serviços de toda a região, muito superior às médias do país e do estado.

a universidade trouxe ganhos para as relações econômicas, com seus egressos qualificados e a dinamização de várias atividades produtivas. Centenas de servidores e milhares de estudantes para cá vieram, vinculando-se à região, gerando trabalho, renda e arrecadação para os municípios.

com a universidade ganham também as relações sociais e culturais de nossas cidades, através de projetos premiados e reconhecidos nacional e internacionalmente, de extensão e pesquisa, sob a coordenação de docentes e técnicos altamente qualificados, que atendem a população com estudantes universitários comprometidos socialmente, abrindo novas perspectivas para a juventude local.

A universidade é de todo o povo. Ela deve ser plural, combater toda forma de opressão e abrir-se à crítica respeitosa, democrática e republicana. Com ela, reafirmamos nosso compromisso e o convite para que todas as pessoas conheçam e vivenciem seu projeto pedagógico.

