Financiamento para esporte e pavimentação passa apertado na Câmara

A Câmara de Guaratuba aprovou, com votação apertada, e com acirrada discussão, os projetos de lei do prefeito Roberto Justus para construir um complexo esportivo no Estádio Acir Braga e pavimentar ruas.

As obras, que incluem um centro de atendimento à criança e ao adolescente, serão feitas com os R$ 5 milhões de financiamento que o governador Beto Richa liberou em maio.

Na segunda votação, dois vereadores da base – Sergio Braga e Linho – faltaram e o presidente da Câmara, vereador Oliveira, teve de desempatar pela aprovação. No final, ele comemorou o resultado: “Fico feliz em poder dizer que votei a favor de obras tão importantes para Guaratuba”.

Também votaram a favor toda a base: Laudi Tato, Alex Antun, Almir Troyner, Gabriel da Ganusa, Nei Stoqueiro, e ainda Sergio Braga e Linho na primeira votação, segunda-feira (10). A oposição (Claudio Nazário, Donizete Pinheiro, Itamar Junior, Maria do Neno e Professora Paulina), foi contra, com argumentos que vão desde o endividamento até o regime de urgência na votação. Para a situação, o que interessava era que os recursos são de uma linha de financiamento de juros baixos da estatal Fomento Paraná e, principalmente, as obras.

Pela pompa e circunstância do anúncio do crédito pelo governador, em uma solenidade no Palácio Iguaçu na qual a comitiva de Guaratuba foi recebida numa sala a parte, o financiamento foi muito cobiçado pelas prefeituras e sua liberação está garantida. É um dos últimos recursos que o Estado do Paraná, em crise financeira, está liberando.

Obras

Na segunda votação, terça-feira (11), as obras tiveram as nomenclaturas mudadas por uma emenda do líder do prefeito Tato, que argumentou que a apresentou para atender exigência formal da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano. O “centro poliesportivo” virou “complexo esportivo” e o que era “um Polo Sesc para contraturno escolar” virou “centro de atendimento à infância e adolescência”. A pavimentação de ruas teve algumas mudanças, mas continuou sendo pavimentação de ruas, a obra, serviço ou ação do poder público mais solicitado em Guaratuba, segundo pesquisas da administração.

Se saírem do papel, os vereadores e o governo municipal terão mesmo a felicidade de lembrar que votaram a favor. O ambiente político e econômico do país mantém o país em clima de grande incerteza. Obras de impacto e uma condição administrativa relativamente tranquila como tem vivido a Prefeitura de Guaratuba até o momento, podem ser exceções durante as eleições de 2018 e 2020.

