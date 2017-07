Preso roubando na Festa do Divino tinha 20 prisões em flagrante

Vilmar da Luz, de 51 anos, foi surpreendido, acusado de furtar objetos barraca da Festa do Divino, no início da tarde desta terça-feira (11), em Guaratuba. Ele foi detido por pessoas que estavam na festa e que chamaram a Polícia Militar.

Ao levantar a ficha do suspeito, os policiais verificaram que ele tinha uma extensa ficha policial e na Justiça por furto, estelionato, ameça, lesão corporal, rcepatão e por dois homicídios. As ocorrências foram em Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Curitiba e Matinhos. De 2012 para cá tinha oito mandados de prisão revogados, um mandado de prisão cumprido um mandado de prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.

Vilmar tinha 20 prisões em flagrante. Agora tem 21.

