Aberta licitação para regularizar 1.000 imóveis em Guaratuba

Publicada nesta terça-feira (11), o aviso de licitação para regularizar até 1.000 imóveis em Guaratuba. A informação foi divulgada pelo diretor de Regularização Fundiária da Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná), Nelson Cordeiro Justus.

A abertura das propostas será às 14h do dia 14 de agosto.

Segundo ele, a Cohapar vai lançar diversos editais para contratar empresas que promovam a regularização de mais de 10.000 lotes em todo o Paraná. “Até o fim de 2018 serão mais de 25.000 famílias beneficiadas com investimentos superiores a R$ 40 milhões”, informou em seu perfil no Facebook.

O aviso de edital para regularização fundiária em Guartuba pode ser acessado no endereço: http://www.cohapar.pr.gov.br/modules/inscrit_quest/formulario.php?codigo=386

A retirada do Edital de Concorrência nº 4/2017 pode ser feito na sede da Cohapar, em Curitiba, na av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 800, no bairro Cristo Rei, ou no site www.comprasparana.pr.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 04/2017 – CONCORRÊNCIA

Processo nº: 14.421.723-3

Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados para promover a regularização fundiária de interesse social com entrega de até 1000 títulos regularizados em áreas urbanas no município de GUARATUBA-PR

Tipo: Menor Preço

Data de Abertura: 14/08/2017 – Horário: 14:00 horas

Local: Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 800 – Auditório – Cristo Rei, Curitiba-PR

Consulta e Retirada: Disponível para consulta na Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 800 – Térreo – Cristo Rei, Curitiba-PR. Poderá ser acessado no site www.comprasparana.pr.gov.br.

