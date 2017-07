Meio Ambiente de Guaratuba monitora contaminação no rio São João

Compartilhe no Twitter

Equipe da Diretoria de Meio Ambiente da Prefeitura de Guaratuba acompanha a contaminação do rio São João provocada por um acidente entre dois caminhões na BR-376.

O acidente aconteceu por volta das 6h, nas proximidades da Curva da Santa, no Km 668. Um dos veículos, um caminhão-tanque, carregava 11 mil litros de sulfato de alumínio que caíram em um afluente do rio São João. As primeiras análises da Diretoria de Meio Ambiente apontam que o produto não é altamente tóxico e não deverá causar um grande impacto ambiental.

A Defesa Civil da Prefeitura de Garuva (SC) emitiu alerta para a população ribeirinha não usar a água do rio para beber nem banhar-se.

Depois de cortar a região serrana de Guaratuba, o rio São João alcança Santa Catarina e retorna para o Paraná até as localidades de Riozinho e Descoberto antes de desembocar na baía de Guaratuba. De acordo com o Meio Ambiente de Guaratuba, o produto deverá diluir-se ainda no município de Garuva. Os riscos para a agricultura na área rural e para a baía estão praticamente descartados.

Os motoristas dos caminhões sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento médico e passam bem, informou a Polícia Rodoviária Federal.

