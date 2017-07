Jogos da Juventude começam nesta sexta-feira em Guaratuba

Compartilhe no Twitter

A fase regional dos 30º Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPs), sediada por Guaratuba, começa nesse final de semana (14) e acontece até o dia 20 de julho.

São esperados 1.266 atletas, além de dirigentes, técnicos e torcidas dos 19 municípios que fazem parte da regional 01 (região Metropolitana de Curitiba e Litoral).

A abertura acontece na sexta-feira (14), às 19h30, no Ginásio de Esportes José Richa. Após a cerimônia de abertura, a bola entra em quadra com o jogo de futsal masculino entre Guaratuba e Rio Branco do Sul.

Participam dos Jogos da Juventude atletas de 14 a 17 anos.

Confira os grupos:

Basquete Masculino Grupo A: Guaratuba, Araucária, Campina Grande do Sul e São José dos Pinhais;

Basquete Masculino Grupo B: Paranaguá, Campo Largo, Fazenda Rio Grande e Pontal do Paraná.

Futebol masculino, Grupo A: Campo Magro, Balsa Nova e Pinhais;

Futebol masculino, Grupo B: Contenda, Campo Largo e Araucária;

Futebol masculino , grupo C: Pontal do Paraná, Curitiba e Campina Grande do Sul;

Futsal feminino, Grupo A: Guaratuba, Campina Grande do Sul e Piên;

Futsal feminino, Grupo B: Colombo, Campo Magro e Pontal do Paraná;

Futsal feminino, Grupo C: Araucária, Paranaguá, Fazenda Rio Grande e Quatro Barras;

Futsal feminino, Grupo D: Lapa, Antonina e Matinhos;

Futsal masculino, Grupo A: Guaratuba, Antonina, Campo Magro e Rio Branco do Sul;

Futsal masculino, Grupo B: Matinhos, Lapa e Campo Largo;

Futsal masculino, Grupo C: Paranaguá, Piên e Araucária;

Handebol feminino, Grupo A: Quatro Barras, Fazenda Rio Grande e Antonina;

Handebol feminino, Grupo B: Araucária, Curitiba e Paranaguá;

Handebol masculino, Grupo A: Guaratuba, Curitiba e Campina Grande do Sul;

Handebol masculino, Grupo B: Paranaguá, Antonina, Araucária e Quatro Barras;

Vôlei feminino, Grupo A: Guaratuba, Paranaguá e Campo Largo;

Vôlei feminino, Grupo B: Araucária, Piraquara e Matinhos;

Vôlei masculino, Grupo A: Guaratuba, Paranaguá e Campo Largo;

Vôlei masculino, Grupo B: Campo Magro,Matinhos e Araucária;

Vôlei masculino, Grupo C: Pontal do Paraná, São José dos Pinhais e Campina Grande do Sul.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba

