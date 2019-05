PM combate perturbação do sossego e consumo de drogas em Guaratuba

A 3ª Companhia da Polícia Militar, de Guaratuba, realiza há dois finais de semana ações contra perturbação de sossego e consumo de drogas na região central.

A Operação Maresia acontece durante a madrugada, nas proximidades da Praia Central, ente avenidas Atlântica e 29 de Abril, onde se concentram jovens.

São feitas abordagens a “suspeitos, averiguação e rastreamento de procurados pela Justiça e busca de criminosos, mal intencionados e armados”. Conforme explica o comandante da 3ª Cia, capitão Luciano Romão, também são abordadas “pessoas sem nível de periculosidade, mas que depois da ingestão exagerada de álcool voltam-se a depredação do patrimônio público e particular e para brigas e agressões generalizadas”.

De acordo com o comandante, “com tais medidas aumenta-se o nível de resposta policial (na região), aumentando a sensação de segurança aos moradores e cidadãos de bem que frequentam e trabalham na madrugada”.

Quadra do Piçarras – Em outro ponto da cidade, no bairro Piçarras, a Polícia Militar realizou na segunda-feira (13) a abordagem e orientação de adolescentes que permaneciam na quadra sintética pública da av. Água Verde, após as 22hs, “perturbando a tranquilidade e o sossego da vizinhança”.