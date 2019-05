Colégio Leão XIII debate política e futuro de Paranaguá

O Colégio Diocesano Leão XIII realiza nesta semana um amplo e profundo debate sobre a política e o futuro da cidade.

O XI Fórum do Colégio Leão XIII, acontece nesta segunda, terça e quarta (20, 21 e 22), no Teatro Rachel Costa. Para 2019 a equipe organizadora escolheu o tema “Paranaguá: Conhecer e Amar”. O coordenador, professor Cesar Tagliari, explica que o colégio começa a ‘pensar o fórum’ desde o início do ano letivo. “É um evento de bastante trabalho e a cidade merece recebê-lo com toda a sua grandeza e importância”, comentou.

Durante os três dias, o tema será tratado com palestras e apresentações culturais. “Vamos pensar a cidade de uma forma livre e crítica mas, com um olhar de esperança, pois só pode amar nossa cidade quem a conhece, cuidar e exercer a cidadania quem se interessa pela qualidade de vida da população”, afirma o vice-diretor do Leão, Alessandro Staniscia.

Padre Eliel Venâncio, diretor pedagógico do Colégio, diz que o evento sempre está ligado à campanha da fraternidade da CNBB, que neste ano, aborda as políticas públicas. “Depois de muita reflexão escolhemos este tema e a nossa ideia não é apenas olhar os problemas, mas contribuir com a cidade. Vamos apresentar propostas e pensar ações de melhoria para todas as pessoas”.

O bispo diocesano dom Edmar Peron, que estará presente todos os três dias do evento, deixa o convite e a mensagem: “A palavra de Deus nos faz reconhecer que nossa missão deve ser completa. Mostra que Jesus deixou para a Igreja também a responsabilidade social. Por isso é importante interagir com a sociedade e os governos com o objetivo de levar orientação, conhecimento, alento e ajuda, na busca de uma vida digna para todos”.

Fórum do Colégio Diocesano Leão XIII

Teatro Rachel Costa, centro histórico de Paranaguá

Dias 20, 21 e 22 de maio (segunda, terça e quarta)

Das 19h30 às 21h30

Programação

Dia 20 – “Paranaguá: uma releitura crítica da nossa história” – professor Wistuba Jr e professor Eduardo Vedor

Dia 21 – “Paranaguá: Uma Cidade no caminho do Porto” – professora Priscila Onório Figueira

Dia 22 – “Que Paranaguá queremos para o futuro” – professor padre Vilmar Seriguelli e professora Janete Lodi

Fonte: Giolete Babinski