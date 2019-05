Comtur Guaratuba elege diretoria e discute ações para 2019

O Conselho Municipal de Turismo de Guaratuba (Comtur) reuniu-se nesta segunda-feira (20) para eleger sua diretoria e definir algumas ações para os próximos meses.

A reunião aconteceu na sede da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo. O representante dos artesãos, Mário Francisco Romero, foi eleito presidente. Heros Fanini, representante da Adetur (Agência de Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Litoral do Paraná), foi escolhido vice-presidente, e a diretora da Secretaria da Cultura e do Turismo Debura Carvalho de Aquino, secretária-executiva.

O Comtur foi criado pela Lei Municipal 1.711, de iniciativa do prefeito Roberto Justus. É composto por representantes da sociedade civil e do setor governamental. Confira abaixo.

No início da reunião, a secretária da Cultura e do Turismo, Elaine Fogaça Dias, falou da importância de incluir projetos junto à União para pleitear recursos e criar alternativas turísticas para o município. Também explicou a obrigatoriedade de implantação do Comtur para a captação de recursos junto aos órgãos estaduais e federais.

Outros dois assuntos da pauta foram a atualização do Mapa do Turismo de Guaratuba de acordo com a portaria 192/2018 do Ministério do Turismo e a participação de Guaratuba no Festival Internacional do Turismo em Foz do Iguaçu, dias 12,13, e 14 de junho.

Também foram discutidos a inclusão de outros segmentos – que era prevista na lei que criou o Comtur – e o incentivo ao cadastramento de restaurantes e outros estabelecimentos no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo – Cadastur.

Estes assuntos voltarão a ser tratados na próxima reunião, marcada para esta sexta-feira (24), a partir das 14h, na Secretaria do Turismo. Na pauta, também a elaboração do regimento interno e a discussão do plano de ações do turismo para o segundo semestre de 2019 e para o exercício de 2020.

Conselho Municipal de Turismo de Guaratuba (Comtur)

Associação dos Artesãos de Guaratuba

Mario Francisco Romero – Titular (presidente)

Angela Maria Sfendrych – Suplente

Adetur Litoral

Heros Fanini – Titular (vice-presidente)

Alini Nunes de Oliveira – Suplente

Instituto Guaju

Fabiano Cecilio da Silva – Titular

Edgard Fernandez – Suplente

Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo

Debura Carvalho de Aquino – Titular (secretária-executiva)

Rita de Cássia de Oliveira – Suplente

Elaine Mattos Fogaça Dias – Titular

Marlene Wolff dos Santos – Suplente

Secretaria Municipal do Urbanismo

Fernando Gonçalves Cordeiro – Titular

Maria Carolina Cherchiglia Huergo – Suplente

Secretaria Municipal do Esporte e do Lazer

Aline Juliana Scabeni – Titular

Alexandre Polati – Suplente

Secretaria Municipal Especial das Demandas da Área Rural

Paulo Zanoni Pinna – Titular

Carlos Eduardo Nunes dos Santos – Suplente

Procuradoria Geral e Fiscal

Juliana Aparecida Pacheco – Titular

Carla Vieira Schuster Pinto – Suplente

Poder Legislativo

Eliana Terezinha Sdroeiwski Hass – Titular

Rossana Hernandes Afonso – Suplente