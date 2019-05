Ventos de até 100 km/, mar agitado e ressaca

A Marinha informa que a passagem de uma frente fria pelas regiões Sul e Sudeste do país poderá provocar ventos de até 100 km/h (55 nós), entre o litoral norte de Santa Catarina (SC) e o litoral sul do Rio de Janeiro (RJ) neste final de semana.

O aviso de mau tempo vale até a noite de domingo (26). De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha, também há a previsão de ondas em mar aberto, com alturas entre 3 e 4 metros, entre os litorais de Santa Catarina (SC) e do Rio de Janeiro (RJ), entre os dias 24 à noite e 26 pela manhã.

Há ainda possibilidade de ressaca (na costa) entre o litoral das cidades de Torres (RS) e São Francisco do Sul (SC), com ondas de Sul a Sudeste, entre 2,5 e 3 metros, entre esta sexta e a noite de sábado.