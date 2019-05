Comércio é advertido sobre venda de bebidas e cigarros a menores em Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba e o Conselho Tutelar apoiaram mais uma Operação Maresia da 3ª Polícia Militar contra o consumo de drogas e a abuso de álcool por jovens nas noites dos finais de semana.

Com o reforço de dois veículos e cinco servidores da Secretaria Municipal de Segurança, na madrugada de sábado para domingo (25 a 26), foram abordados 156 pessoas, dentre elas 18 adolescentes, no estacionamento da Praia Central, por toda a avenida 29 de Abril e nos arredores da Praça Central e nas margens da baía de Guaratuba.

No transcorrer das abordagens foram constatados adolescentes consumindo bebidas alcoólicas, substâncias entorpecentes abandonadas no local da abordagem, apetrechos para o uso de maconha abandonados também próximo aos abordados. Não foi possível identificar no momento da ação quem dispensou os objetos, não foi possível identificar também quem estava repassando bebidas aos adolescentes.

No entanto, de acordo com o relatório da operação, alguns menores de 18 anos afirmaram que compram bebidas e cigarros sem nenhum problema em alguns comércios da cidade. Os estabelecimentos citados foram advertidos pelo Conselho Tutelar, mas não houve flagrante de alguma ocorrência.